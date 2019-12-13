Автоподписку к новой системе пенсионных накоплений — гарантированному пенсионному плану (ГПП) — обсуждали для бюджетников и госслужащих, однако идею отклонили еще на уровне Минфина. Об этом в интервью РБК рассказал замминистра финасов Алексей Моисеев.

«В законопроекте о ГПП никаких элементов принуждения нет, это полностью добровольная система. Ранее, когда еще обсуждались различные варианты концепции ИПК, на уровне идеи рассматривался вопрос о введении автоподписки для бюджетников и госслужащих. Но дальше обсуждения внутри ведомства эта идея не вышла и не получила никакого продолжения. Сейчас, конечно, об этом речь не идет», — сказал он.

Ранее, до того как ГПП представили на замену индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК), обсуждалось автоматическое подключение к ИПК людей с доходом не ниже установленного законом уровня. Так правительство планировало обеспечить интерес к формированию пенсионных накоплений у высокооплачиваемых работников.