Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом пишет РБК . Законопроект должен вступить в силу в 2021 году.

Чтобы в рамках ГПП производить скользящую срочную пенсионную выплату, НПФ должны зарабатывать не меньше 6,7% в год, заявил Моисеев. НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он.

По словам Моисеева, чтобы остатки пенсионных средств могли наследоваться, выплату сделали «скользящей срочной». «Пенсия рассчитывается исходя из того, что она выплачивается 15 лет после достижения пенсионного возраста, через год после начала выплаты происходит расчет на следующие 15 лет, исходя из уже выплаченного инвестиционного дохода. А еще через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. При этом очень важно, что неиспользуемая часть наследуется в случае смерти гражданина», — пояснил он.

Пенсионные средства НПФ и ПФР по итогам III квартала 2019 года превысили 6 трлн рублей, из них на НПФ приходится 4,2 трлн. По итогам девяти месяцев текущего года ситуация с доходностью улучшилась, отчитался ЦБ: средневзвешенная доходность фондов по пенсионным накоплениям выросла на 8,3 п. п. до 10,1% годовых, по пенсионным резервам — на 3,9 п. п. до 8,2% годовых.

«Последние истории с НПФ сильно подорвали доверие отрасли, в то же время большая работа была проведена Центральным банком по оздоровлению рынка, большинство недобросовестных фондов с него ушли. Сейчас ситуация стабилизировалась», — заключил Моисеев.