Сенатор предлагает ввести общественный контроль за деятельностью медицинских страховых компаний.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает правильным ввести общественный контроль за качеством работы медицинских страховых компаний.
«Нужно учесть все риски наделения страховых компаний возможностями медиаторов, и речь здесь идет не о дополнительных полномочиях компаний, а о повышении их ответственности, в том числе за качество оказываемых медицинских услуг», — сказала сенатор, выступая в понедельник на заседании Совета законодателей РФ.
Предлагается рассмотреть возможность «введения общественного контроля за деятельностью медицинских страховых компаний». Матвиенко полагает, что не только государство, но и граждане, некоммерческие организации должны быть вовлечены в сферу контроля за оказанием качественных медицинских услуг гражданам.
Она также напомнила, что страховые компании планируют открыть медицинские офисы по защите прав застрахованных в каждом регионе. «Эта мера заложена в национальном проекте», — подчеркнула спикер.
Матвиенко также высказалась за упрощение системы контроля гражданами по прохождению их жалобы в разных инстанциях: «чтобы человек мог в Интернете отслеживать, на каком этапе находится его жалоба, и, например, за три дня получать ответ». Парламентарий подчеркнула, что когда речь идет о цифровых технологиях, надо понимать, что их цель — улучшить качество жизни человека.
Матвиенко пообещала, что сенаторы готовы дать «зеленый» свет, продвигать все инициативы, касающиеся развития здравоохранения в РФ.
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