Ранее Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора.
Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка. Об этом сообщает РБК. Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев направил 11 декабря письмо Медведеву, вице-премьеру Максиму Акимову и председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу.
В начале декабря сообщалось, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые IT-решения и продвигать их среди заказчиков.
Участники рынка опасаются, что госинтегратор лишит частные компании заказов со стороны государства, недофинансирование не позволит компании создавать новые отечественные продукты и развивать рынок. Также госинтегратор, который будет обеспечен заказами со стороны ведомств, сможет предложить специалистам большие зарплаты, чем частный бизнес, а в условиях отсутствия конкуренции у них не будет стимула развиваться профессионально.
Если существующие IT-компании с госучастием не справляются с задачей импортозамещения и цифровизации, то зачем создавать еще одну, тем более что в мире нет примеров успешного госинтегратора, пишет Комлев. Участники рынка призвали правительство прислушаться к мнению профессионального сообщества и не поддерживать идею.
Комментарии: 1
У т.н. "профессионального сообщества" свой корыстный интерес. Первичная цель любой частной компании - приносить прибыль своим владельцам. Общенациональные интересы у частных компаний не на первом и даже не на втором месте. Кроме того есть задачи, которые даже крупные частные компании по отдельности не могут из-за ресурсных ограничений. Есть также планово убыточные задачи заведомо неинтересные частным компаниям. Так что утверждение, что частные компании способны решить все задачи и госинтегратор не нужен, мягко говоря, некорректное. Другое дело, что среди функций госинтегратора наиболее важной должна быть не функция госразработчика, собственно разработку можно передать частным компаниям, а функции госзаказчика по общенациональным задачам, архитектора национальных ИТ-систем и координатора.