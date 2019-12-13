Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи.

Законопроектом предлагается закрепить регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе: устанавливается высокий порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, срок аккредитации сокращается с пяти до трех лет.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон, которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты проверки. При подписании документов электронной подписью юрлицами и ИП должны будут использоваться одновременно две электронные подписи: электронная подпись юрлица или ИП с указанием в качестве владельца физлица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности, а также электронная подпись физического лица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности.

Правительство внесло свои поправки в законопроект, согласованные со всеми заинтересованными министерствами, ЦБ, ФСБ и администрацией президента. Поправки уточняют статус квалифицированных сертификатов как официального документа, устанавливают принцип взаимности при признании иностранной электронной подписи, причем только на основании международных договоров или соглашений, а также использование одной электронной подписи в случае, если используется подпись руководителя организации.