16 декабря 2019 года — Компания Wargaming провела «Стрим года» World of Tanks, на котором блогеры и разработчики активно обсуждали изменения в игре, а также померялись силами в шоу-матче. За четырехчасовой трансляцией наблюдало более 2,5 млн зрителей на разных площадках. Те, у кого не получилось увидеть трансляцию «вживую», могут наверстать упущенное .

Что было на стриме

Известные «танковые» блогеры LeBwa , EviL GrannY , Amway921WOT и EL COMENTANTE рассказали об итогах 2019 года и поделились своими мыслями о том, что стоило бы добавить в игру в 2020-м.

Разработчики рассказали о своих планах на будущее игры в наступающем году.

Блогеры и разработчики провели онлайн-сессию «вопрос-ответ» и сразились в шоу-матче 7 на 7, комментаторами которого стали EL COMENTANTE и IIomudop_MSK .

Состоялся розыгрыш призов.

Техническую поддержку в ретрансляции «Стрима года» оказали специалисты команды youstreamer.com .

Что было за кулисами

У «танкистов» с пригласительными, лично присутствовавших на событии, была особая программа на этот вечер: гости стрима пообщались с разработчиками, снялись на память с блогерами и знаменитостями и смогли выиграть призы в необычной лотерее. Сюрпризом для всех стало выступление группы «Каста», которая не на шутку раскачала зал.

«СТРИМ ГОДА»

«Новогоднее наступление 2020»

World of Tanks поздравляет всех своих игроков с наступающим Новым годом и с радостью сообщает о старте крупнейшего внутриигрового события «Новогоднее наступление 2020».

Ивент стартовал 13 декабря в 9:00 (МСК) и продлится до 9:00 (МСК) 14 января 2020 года. Игроки могут украшать свой ангар, повышать уровень праздника и получать за это шикарные подарки, которых в этом году действительно очень много. Самое время для тех, кто только собирается присоединиться к World of Tanks, включиться в новогодний вихрь событий в игре.

В новогоднем ангаре-2020 игроков ждет праздничный дворик с шикарной елкой, застольем и инсталляциями, которые можно украшать в своем стиле. Для «танкистов» предусмотрено более 300 украшений, с помощью которых можно собрать четыре коллекции: Рождественскую, Новогоднюю, Волшебную и Восточную. За каждую они получат щедрые награды, например, полная коллекция «Новый год» принесет им эксклюзивный камуфляж на танк — «Ковер», добавленный по многочисленным просьбам игроков и отсылающий к стилистике советских времен.

Яркой особенностью этого «Новогоднего наступления» стали Снегурочки, которые каждый день будут раздавать подарки и личные боевые задачи на пятикратный опыт. Чтобы сделать их постоянными членами экипажа, игрокам необходимо достигнуть определенного уровня Атмосферы праздника. Чем активнее игроки украшают ангар, тем выше уровень этого показателя и тем больше возможностей открывается перед ними.

По достижении 5-го уровня Атмосферы праздника запускается уникальная механика: с каждым новым уровнем в ангаре появляется новый слот для техники. Таким образом, игрок может собрать собственную новогоднюю ветку танков из 6 машин с V по X уровень включительно и заработать дополнительные бонусы (боевой опыт, свободный опыт или опыт экипажа).

Кроме того, начиная с 13 декабря каждый «танкист» получит F42 AMR, легкий французский премиум-танк II уровня, 3 коробки с украшениями и один Заряд (элемент с особыми функциями).

Традиционно в новогодней рекламной кампании World of Tanks принимают участие различные знаменитости: ранее это были Камиль Ларин, участники «Квартета И», герои фильма «Елки». В этом году с появлением в ангаре Снегурочек было принято решение выбрать женский образ. Как и всегда, мы захотели учесть пожелания наших игроков и провели среди них опрос о том, кто из знаменитостей лучше всего подходит на эту роль. В топ попала российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич, которая и стала лицом рекламной кампании «Новогоднее наступление 2020».

«Новогоднее наступление» — это одно из самых ожидаемых и ярких игровых событий в игре в течение года. Заходите в праздничный ангар, заряжайтесь новогодним настроением и получайте много подарков!

Стрим года

«Стрим года» — это масштабная онлайн-трансляция, во время которой разработчики World of Tanks рассказывают о своих планах и самых важных игровых событиях в 2020 году, юбилейном для игры.

Во время стрима «танкисты» услышали главные итоги 2019 года от знаменитых «танковых» блогеров LeBwa , EviL GrannY , Amway921WOT и EL COMENTANTE ; узнали планы World of Tanks на 2020 год от разработчиков во главе с Юрием Курявым, региональным паблишинг-директором проекта; а также смогли посмотреть онлайн-сессию «вопрос-ответ» с участием блогеров и команды разработчиков.

Кроме того, игроки получили возможность стать свидетелями шоу-матча 7х7 с жарким противостоянием разработчиков и блогеров (комментировали шоу-матч EL COMENTANTE и IIomudop_MSK ), а также смогли испытать судьбу в розыгрышах и получить призы (для зрителей канала wgwatch.tv).

Битва блогеров

В начале 2020 года в World of Tanks пройдет «Битва блогеров», которая станет главным зимним событием предстоящего года.

«Битва блогеров» — масштабный игровой ивент, впервые проводившийся в 2018 году. В нем принимают участие медиаперсоны, широко известные среди игроков World of Tanks. У каждого из них есть своя команда поддержки, которой необходимо набирать очки в специальном игровом режиме. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

В этом году только в отборочном этапе, во время которого необходимо было отдать свой голос за своего любимого блогера, приняло участие более 500 тысяч «танкистов».

Голосование, проводившееся среди пользователей, определило наиболее популярных блогеров World of Tanks с самой играющей аудиторией, ими стали Amway921, Yusha и KorbenDallas. Блогер LeBwa (Левша) попал в финал автоматически — как победитель прошлогодней Битвы.

На этот раз в «Битве блогеров» будет представлен новый формат боев, финальная механика которого пока находится в разработке.

Боевой пропуск

Весной 2020 года в World of Tanks появится Боевой пропуск.

Боевой пропуск — это отличный способ разнообразить рандом, поставить себе новые цели и получить множество бесплатных наград.

Боевой пропуск станет для «танкистов» хорошей возможностью получать ценные награды, делая в игре то, что они делают каждый день. Игрокам не нужно выполнять никаких новых боевых задач или миссий. Просто играть в рандоме, как и раньше. Но теперь это поощряется. За игру в рандомных боях будут начисляться очки независимо от исхода боя.

Боевой пропуск состоит из уровней. За сражения в рандоме игроку начисляются очки. Переход на новый уровень будет автоматическим — после накопления определенного количества очков. За прохождение каждого уровня выдается хорошая награда в виде игрового имущества.

Наиболее приятной наградой для многих игроков станет особый тип оборудования — трофейное. Это новый тип штатного оборудования, который можно прокачать до характеристик улучшенного.

Новый баланс

В 2020 году «танкистов» ждет одно из наиболее важных событий — изменение игрового баланса World of Tanks. Если обновление 1.0 преобразило игру внешне, то новый баланс изменит ее изнутри, в том числе многие элементы на уровне дизайна. Игроки смогут взглянуть по-новому на свою любимую игру.

В начале следующего года в «Песочнице», отдельном тестовом сервере, на котором разработчики совместно с игроками работают над новыми возможностями в игре, мы покажем комплексные изменения касательно нового баланса. И затем вместе с «танкистами» решим, в каком виде все эти изменения попадут в игру, и попадут ли в принципе.

Мы призываем всех участвовать в предстоящей «Песочнице», поскольку все, что будет происходить на этом сервере в начале года, будет отражать картину всех изменений в игре, которые произойдут весной с выходом соответствующего обновления.

Предстоящая «Песочница» будет длиться либо значительно дольше предыдущих, либо пройдет в два этапа. А значит, у игроков будет время испытать все изменения в действии.

PvE-событие, приуроченное к 75-летию Победы

В конце весны игроков ждет новое игровое PvE-событие, приуроченное к 75-летию Победы. Оно станет логичным продолжением успешного режима «Последний рубеж». Если раньше «танкистам» необходимо было отражать атаки противника, то сейчас пришло время перейти в наступление.

Сражения будут происходить в том числе на новой карте «Берлин». Кроме защиты своих рубежей нужно будет отвоевывать территорию врага. Это будет масштабный PvE-ивент, вобравший в себя лучшие моменты «Последнего рубежа».

Новая концепция экипажа и оборудования

Мы давно обещали улучшить экипаж в игре. И, начав работать над изменениями, поняли, что косметическими правками не обойтись, необходимо полностью менять концепцию. В связи с этим в следующем году в World of Tanks появится новый экипаж.

Было принято решение избавиться от отдельных специальностей танкистов. Их место займет подразделение, которое можно будет использовать на разных танках. Взаимодействие с экипажем станет более простым и гибким.

Другим важным изменением станет полная переработка навыков. Изменятся и они сами, и принцип их прокачки. Теперь для каждого танка можно будет собирать различные наборы навыков под разные роли танка в зависимости от стиля игры «танкиста».

Как только в игру будет введен новый экипаж, игроки смогут конвертировать накопленный опыт старых экипажей и вложить их в новые. Переход будет мягким, а все прокачанные экипажи останутся такими же в обновленной системе. Новая концепция экипажа упростит понимание всех механик для новых игроков, а для опытных «танкистов» откроет возможность «затачивать» экипаж под свои нужды для каждого конкретного танка.

Естественно, серьезные изменения в системе экипажа, влияющие на роль машины в бою, должны быть поддержаны и другими игровыми механиками. Так же, как и экипаж, в игре давно не изменялась система оборудования. Существуют определенные наборы оборудования, используемые игроками для большинства танков. Однако некоторые его виды не пользуются популярностью либо по своему назначению не соответствуют духу игры. В связи с этим мы решили изменить характеристики текущего оборудования и добавить новые экземпляры для конкретных ролей машин.

Наша цель — сделать так, чтобы у игрока были варианты в выборе оборудования для разных танков. И чтобы оно так же, как и новый экипаж, помогало игроку развивать машину в том направлении, которое соответствует его стилю игры.

«Стальной охотник»: новый режим

Режим «Стальной охотник» подарил яркие впечатления игрокам World of Tanks. Поэтому в 2020 году он вновь вернется в игру и будет еще более эффектным.

Для «Стального охотника» появится еще одна новая карта, которая будет отличаться как по атмосфере, так и по игровому процессу. В то же время будут исправлены некоторые недочеты старой локации. Таким образом, «танкисты» смогут оттачивать свои тактические навыки как на новой, так и на старой картах, получая вдвое больше ярких игровых эмоций.

Изменения произойдут в общей прогрессии, она станет более разнообразной. Кроме того, было принято решение отказаться от системы, при которой игрок терял уровни.

Прогрессия будет объединена с другим режимом — «Линией фронта». В первой половине 2020 года выйдет режим «Линия фронта», а во второй — «Стальной охотник». Таким образом, на протяжении всего года игроки смогут играть в любимые режимы.

Возвращение карты «Жемчужная река»

В 2020 году в игре появятся две карты. Первая из них хорошо знакома игрокам — это «Жемчужная река». Она не попала в список карт, переделанных в версии игры 1.0, хотя многие «танкисты» хотели видеть ее. Однако команда разработки понимала, что у старой версии были вопросы по балансу. Поэтому было принято решение отправить карту на доработку.

Специально к 10-летию «Танков» «Жемчужная река» возвращается в игру. И это не просто возвращение, а настоящее перерождение локации. Она изменилась как в плане геймплея, так и внешне. Изменениям подверглось место действия: теперь это больше тропическая локация со знакомыми восточными мотивами.

«Берлин»

Вторая карта получила название «Берлин». Это полностью новая локация, которая будет использоваться не только в PvE-событии, но и в случайных боях. И конечно, как и все карты после обновления 1.0, выглядеть она будет потрясающе.

Прислушиваясь к просьбам игроков, мы уже давно вынашивали идею создания карты «Берлин», поскольку это знаковая локация для исторического периода, в котором находится наша игра. И вот наконец, она увидит свет в 2020 году и будет приурочена к символичной дате — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Берлин» встанет в один ряд с другими историческими картами, созданными ранее и ставшими любимыми у игроков: «Харьков», «Сталинград», «Минск», «Париж».

Новые ветки танков

В данный момент идет кропотливая работа над веткой тяжелых итальянских танков. Мы ищем достойные машины, изучаем архивы разных музеев, исследуем чертежи и формируем список потенциальных танков. Какая именно итальянская техника появится в игре, игроки узнают в следующем году. Но можно с уверенностью сказать, что новые тяжелые машины продолжат традицию знакомых «танкистам» средних танков и будут обладать характерной механикой стрельбы.

10 лет игре World of Tanks

2020-й — год большого юбилея в World of Tanks. Игре исполнится 10 лет. И мы собираемся как следует отметить эту дату с нашими игроками — начиная со следующей весны и до конца года. Не пропустите начало масштабных празднований!

Специально к юбилею мы подготовили 5 тематических этапов. Все они будут связаны с разными вехами из жизни World of Tanks. Каждый этап будет охватывать два года и будет вдохновлен каким-то особенно важным и дорогим сердцам игроков событием. Мы вспомним все, что нас так увлекало в течение этих десяти лет. И конечно, какой же юбилей без подарков и сюрпризов! «Танкистов» ждет масса наград и интересные механики их получения.

Мы планируем масштабные активности как в онлайне, так и офлайн, и они будут действительно яркими и запоминающимися. Подробности о них мы расскажем позже, следите за анонсами.

Фото с мероприятия