Как прошел «Стрим года» и что ждет игру в следующем году.
16 декабря 2019 года — Компания Wargaming провела «Стрим года» World of Tanks, на котором блогеры и разработчики активно обсуждали изменения в игре, а также померялись силами в шоу-матче. За четырехчасовой трансляцией наблюдало более 2,5 млн зрителей на разных площадках. Те, у кого не получилось увидеть трансляцию «вживую», могут наверстать упущенное.
Что было на стриме
- Известные «танковые» блогеры LeBwa, EviL GrannY, Amway921WOT и EL COMENTANTE рассказали об итогах 2019 года и поделились своими мыслями о том, что стоило бы добавить в игру в 2020-м.
- Разработчики рассказали о своих планах на будущее игры в наступающем году.
- Блогеры и разработчики провели онлайн-сессию «вопрос-ответ» и сразились в шоу-матче 7 на 7, комментаторами которого стали EL COMENTANTE и IIomudop_MSK.
- Состоялся розыгрыш призов.
Техническую поддержку в ретрансляции «Стрима года» оказали специалисты команды youstreamer.com.
Что было за кулисами
У «танкистов» с пригласительными, лично присутствовавших на событии, была особая программа на этот вечер: гости стрима пообщались с разработчиками, снялись на память с блогерами и знаменитостями и смогли выиграть призы в необычной лотерее. Сюрпризом для всех стало выступление группы «Каста», которая не на шутку раскачала зал.
«СТРИМ ГОДА»
«Новогоднее наступление 2020»
- World of Tanks поздравляет всех своих игроков с наступающим Новым годом и с радостью сообщает о старте крупнейшего внутриигрового события «Новогоднее наступление 2020».
- Ивент стартовал 13 декабря в 9:00 (МСК) и продлится до 9:00 (МСК) 14 января 2020 года. Игроки могут украшать свой ангар, повышать уровень праздника и получать за это шикарные подарки, которых в этом году действительно очень много. Самое время для тех, кто только собирается присоединиться к World of Tanks, включиться в новогодний вихрь событий в игре.
- В новогоднем ангаре-2020 игроков ждет праздничный дворик с шикарной елкой, застольем и инсталляциями, которые можно украшать в своем стиле. Для «танкистов» предусмотрено более 300 украшений, с помощью которых можно собрать четыре коллекции: Рождественскую, Новогоднюю, Волшебную и Восточную. За каждую они получат щедрые награды, например, полная коллекция «Новый год» принесет им эксклюзивный камуфляж на танк — «Ковер», добавленный по многочисленным просьбам игроков и отсылающий к стилистике советских времен.
- Яркой особенностью этого «Новогоднего наступления» стали Снегурочки, которые каждый день будут раздавать подарки и личные боевые задачи на пятикратный опыт. Чтобы сделать их постоянными членами экипажа, игрокам необходимо достигнуть определенного уровня Атмосферы праздника. Чем активнее игроки украшают ангар, тем выше уровень этого показателя и тем больше возможностей открывается перед ними.
- По достижении 5-го уровня Атмосферы праздника запускается уникальная механика: с каждым новым уровнем в ангаре появляется новый слот для техники. Таким образом, игрок может собрать собственную новогоднюю ветку танков из 6 машин с V по X уровень включительно и заработать дополнительные бонусы (боевой опыт, свободный опыт или опыт экипажа).
- Кроме того, начиная с 13 декабря каждый «танкист» получит F42 AMR, легкий французский премиум-танк II уровня, 3 коробки с украшениями и один Заряд (элемент с особыми функциями).
- Традиционно в новогодней рекламной кампании World of Tanks принимают участие различные знаменитости: ранее это были Камиль Ларин, участники «Квартета И», герои фильма «Елки». В этом году с появлением в ангаре Снегурочек было принято решение выбрать женский образ. Как и всегда, мы захотели учесть пожелания наших игроков и провели среди них опрос о том, кто из знаменитостей лучше всего подходит на эту роль. В топ попала российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич, которая и стала лицом рекламной кампании «Новогоднее наступление 2020».
- «Новогоднее наступление» — это одно из самых ожидаемых и ярких игровых событий в игре в течение года. Заходите в праздничный ангар, заряжайтесь новогодним настроением и получайте много подарков!
Стрим года
- «Стрим года» — это масштабная онлайн-трансляция, во время которой разработчики World of Tanks рассказывают о своих планах и самых важных игровых событиях в 2020 году, юбилейном для игры.
- Во время стрима «танкисты» услышали главные итоги 2019 года от знаменитых «танковых» блогеров LeBwa, EviL GrannY, Amway921WOT и EL COMENTANTE; узнали планы World of Tanks на 2020 год от разработчиков во главе с Юрием Курявым, региональным паблишинг-директором проекта; а также смогли посмотреть онлайн-сессию «вопрос-ответ» с участием блогеров и команды разработчиков.
- Кроме того, игроки получили возможность стать свидетелями шоу-матча 7х7 с жарким противостоянием разработчиков и блогеров (комментировали шоу-матч EL COMENTANTE и IIomudop_MSK), а также смогли испытать судьбу в розыгрышах и получить призы (для зрителей канала wgwatch.tv).
Битва блогеров
- В начале 2020 года в World of Tanks пройдет «Битва блогеров», которая станет главным зимним событием предстоящего года.
- «Битва блогеров» — масштабный игровой ивент, впервые проводившийся в 2018 году. В нем принимают участие медиаперсоны, широко известные среди игроков World of Tanks. У каждого из них есть своя команда поддержки, которой необходимо набирать очки в специальном игровом режиме. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.
- В этом году только в отборочном этапе, во время которого необходимо было отдать свой голос за своего любимого блогера, приняло участие более 500 тысяч «танкистов».
- Голосование, проводившееся среди пользователей, определило наиболее популярных блогеров World of Tanks с самой играющей аудиторией, ими стали Amway921, Yusha и KorbenDallas. Блогер LeBwa (Левша) попал в финал автоматически — как победитель прошлогодней Битвы.
- На этот раз в «Битве блогеров» будет представлен новый формат боев, финальная механика которого пока находится в разработке.
Боевой пропуск
- Весной 2020 года в World of Tanks появится Боевой пропуск.
- Боевой пропуск — это отличный способ разнообразить рандом, поставить себе новые цели и получить множество бесплатных наград.
- Боевой пропуск станет для «танкистов» хорошей возможностью получать ценные награды, делая в игре то, что они делают каждый день. Игрокам не нужно выполнять никаких новых боевых задач или миссий. Просто играть в рандоме, как и раньше. Но теперь это поощряется. За игру в рандомных боях будут начисляться очки независимо от исхода боя.
- Боевой пропуск состоит из уровней. За сражения в рандоме игроку начисляются очки. Переход на новый уровень будет автоматическим — после накопления определенного количества очков. За прохождение каждого уровня выдается хорошая награда в виде игрового имущества.
- Наиболее приятной наградой для многих игроков станет особый тип оборудования — трофейное. Это новый тип штатного оборудования, который можно прокачать до характеристик улучшенного.
Новый баланс
- В 2020 году «танкистов» ждет одно из наиболее важных событий — изменение игрового баланса World of Tanks. Если обновление 1.0 преобразило игру внешне, то новый баланс изменит ее изнутри, в том числе многие элементы на уровне дизайна. Игроки смогут взглянуть по-новому на свою любимую игру.
- В начале следующего года в «Песочнице», отдельном тестовом сервере, на котором разработчики совместно с игроками работают над новыми возможностями в игре, мы покажем комплексные изменения касательно нового баланса. И затем вместе с «танкистами» решим, в каком виде все эти изменения попадут в игру, и попадут ли в принципе.
- Мы призываем всех участвовать в предстоящей «Песочнице», поскольку все, что будет происходить на этом сервере в начале года, будет отражать картину всех изменений в игре, которые произойдут весной с выходом соответствующего обновления.
- Предстоящая «Песочница» будет длиться либо значительно дольше предыдущих, либо пройдет в два этапа. А значит, у игроков будет время испытать все изменения в действии.
PvE-событие, приуроченное к 75-летию Победы
- В конце весны игроков ждет новое игровое PvE-событие, приуроченное к 75-летию Победы. Оно станет логичным продолжением успешного режима «Последний рубеж». Если раньше «танкистам» необходимо было отражать атаки противника, то сейчас пришло время перейти в наступление.
- Сражения будут происходить в том числе на новой карте «Берлин». Кроме защиты своих рубежей нужно будет отвоевывать территорию врага. Это будет масштабный PvE-ивент, вобравший в себя лучшие моменты «Последнего рубежа».
Новая концепция экипажа и оборудования
- Мы давно обещали улучшить экипаж в игре. И, начав работать над изменениями, поняли, что косметическими правками не обойтись, необходимо полностью менять концепцию. В связи с этим в следующем году в World of Tanks появится новый экипаж.
- Было принято решение избавиться от отдельных специальностей танкистов. Их место займет подразделение, которое можно будет использовать на разных танках. Взаимодействие с экипажем станет более простым и гибким.
- Другим важным изменением станет полная переработка навыков. Изменятся и они сами, и принцип их прокачки. Теперь для каждого танка можно будет собирать различные наборы навыков под разные роли танка в зависимости от стиля игры «танкиста».
- Как только в игру будет введен новый экипаж, игроки смогут конвертировать накопленный опыт старых экипажей и вложить их в новые. Переход будет мягким, а все прокачанные экипажи останутся такими же в обновленной системе. Новая концепция экипажа упростит понимание всех механик для новых игроков, а для опытных «танкистов» откроет возможность «затачивать» экипаж под свои нужды для каждого конкретного танка.
- Естественно, серьезные изменения в системе экипажа, влияющие на роль машины в бою, должны быть поддержаны и другими игровыми механиками. Так же, как и экипаж, в игре давно не изменялась система оборудования. Существуют определенные наборы оборудования, используемые игроками для большинства танков. Однако некоторые его виды не пользуются популярностью либо по своему назначению не соответствуют духу игры. В связи с этим мы решили изменить характеристики текущего оборудования и добавить новые экземпляры для конкретных ролей машин.
- Наша цель — сделать так, чтобы у игрока были варианты в выборе оборудования для разных танков. И чтобы оно так же, как и новый экипаж, помогало игроку развивать машину в том направлении, которое соответствует его стилю игры.
«Стальной охотник»: новый режим
- Режим «Стальной охотник» подарил яркие впечатления игрокам World of Tanks. Поэтому в 2020 году он вновь вернется в игру и будет еще более эффектным.
- Для «Стального охотника» появится еще одна новая карта, которая будет отличаться как по атмосфере, так и по игровому процессу. В то же время будут исправлены некоторые недочеты старой локации. Таким образом, «танкисты» смогут оттачивать свои тактические навыки как на новой, так и на старой картах, получая вдвое больше ярких игровых эмоций.
- Изменения произойдут в общей прогрессии, она станет более разнообразной. Кроме того, было принято решение отказаться от системы, при которой игрок терял уровни.
- Прогрессия будет объединена с другим режимом — «Линией фронта». В первой половине 2020 года выйдет режим «Линия фронта», а во второй — «Стальной охотник». Таким образом, на протяжении всего года игроки смогут играть в любимые режимы.
Возвращение карты «Жемчужная река»
- В 2020 году в игре появятся две карты. Первая из них хорошо знакома игрокам — это «Жемчужная река». Она не попала в список карт, переделанных в версии игры 1.0, хотя многие «танкисты» хотели видеть ее. Однако команда разработки понимала, что у старой версии были вопросы по балансу. Поэтому было принято решение отправить карту на доработку.
- Специально к 10-летию «Танков» «Жемчужная река» возвращается в игру. И это не просто возвращение, а настоящее перерождение локации. Она изменилась как в плане геймплея, так и внешне. Изменениям подверглось место действия: теперь это больше тропическая локация со знакомыми восточными мотивами.
«Берлин»
- Вторая карта получила название «Берлин». Это полностью новая локация, которая будет использоваться не только в PvE-событии, но и в случайных боях. И конечно, как и все карты после обновления 1.0, выглядеть она будет потрясающе.
- Прислушиваясь к просьбам игроков, мы уже давно вынашивали идею создания карты «Берлин», поскольку это знаковая локация для исторического периода, в котором находится наша игра. И вот наконец, она увидит свет в 2020 году и будет приурочена к символичной дате — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- «Берлин» встанет в один ряд с другими историческими картами, созданными ранее и ставшими любимыми у игроков: «Харьков», «Сталинград», «Минск», «Париж».
Новые ветки танков
- В данный момент идет кропотливая работа над веткой тяжелых итальянских танков. Мы ищем достойные машины, изучаем архивы разных музеев, исследуем чертежи и формируем список потенциальных танков. Какая именно итальянская техника появится в игре, игроки узнают в следующем году. Но можно с уверенностью сказать, что новые тяжелые машины продолжат традицию знакомых «танкистам» средних танков и будут обладать характерной механикой стрельбы.
10 лет игре World of Tanks
- 2020-й — год большого юбилея в World of Tanks. Игре исполнится 10 лет. И мы собираемся как следует отметить эту дату с нашими игроками — начиная со следующей весны и до конца года. Не пропустите начало масштабных празднований!
- Специально к юбилею мы подготовили 5 тематических этапов. Все они будут связаны с разными вехами из жизни World of Tanks. Каждый этап будет охватывать два года и будет вдохновлен каким-то особенно важным и дорогим сердцам игроков событием. Мы вспомним все, что нас так увлекало в течение этих десяти лет. И конечно, какой же юбилей без подарков и сюрпризов! «Танкистов» ждет масса наград и интересные механики их получения.
- Мы планируем масштабные активности как в онлайне, так и офлайн, и они будут действительно яркими и запоминающимися. Подробности о них мы расскажем позже, следите за анонсами.
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