Граждане России тратят на покупку продуктов питания 30,2% своего бюджета. Это меньше, чем в Румынии и на Украине, но втрое больше, чем в среднем в европейских странах. Об этом сообщает «Прайм» по результатам исследования РИА Рейтинг по расходам на питание в 40 странах.

«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге», — отмечается в исследования. По его данным, в Люксембурге на траты на еду приходится 8,4% расходов, в Нидерландах и Великобритании — по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.

Хуже, чем в России, дела обстоят в Казахстане (47,6%), Молдавии (43,8%), Северной Македонии (37,8%), Болгарии (36,5%), Белоруссии (36,3%), Сербии (34,3%), Румынии (33,3%) и Литве (31,5%).

В российских регионах доля трат на продукты питания существенно колеблется. Так, наиболее низкий уровень таких расходов наблюдается в Москве (24,5%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Татарстане (21,8%). Высокий показатель отмечается в Дагестане (53,8%) и Ингушетии (57,9%). Более 40% бюджета тратят на еду жители 10 российских регионов.