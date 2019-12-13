Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии Forbes USA. Бакальчук стала всего второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло 1 млрд долларов, пишет Forbes Russia . Особо отмечается, что успеха она добилась в электронной торговле, создав Wildberries в 2004 году. В 2018 году доход компании достиг 1,9 млрд долларов.

Самой молодой миллиардершей, самостоятельно сделавшей карьеру, стала Кайли Дженнер. Капитал ей принес бренд косметики Kylie Cosmetics. После того, как Дженнер в ноябре согласилась продать 51% компании производителю парфюмерии и косметики Coty Inc., оценка стоимости ее предприятия достигла почти 1,2 млрд долларов.

Также в списке оказалась бывшая жена самого богатого бизнесмена мира Джеффа Безоса Маккензи. После развода с основателем Amazon Джеффом Безосом ей досталось 34,5 млрд долларов. Маккензи Безос получила от бывшего супруга 25% его акций Amazon, а вскоре принесла «клятву дарения» — пообещала пожертвовать по меньшей мере половину капитала на благотворительность.

Кроме того, в список попал Джордж Томас Дэйв, который начинал с производства напитков с чайным грибом и основал компанию GT Living Foods, производитель батончиков King Дэниел Любецки, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво. Также Forbes включил в список Чарльза Чжэньяо Лу, основателя сети Luckin Coffeе, и основателя сети закусочных Jimmy John's Джимми Джона Лиото.