Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в течение трех кварталов впервые за шесть лет обогнала результат по расширенному портфелю государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ», где формируют свою будущую пенсию «молчуны». Это следует из последнего «Обзора ключевых показателей НПФ», пишет «Коммерсант» .

Так, за три квартала 2019 года частные пенсионные фонды заработали для своих клиентов 10,1%, тогда как «ВЭБ.РФ» смог заработать «молчунам» на 1,7 процентного пункта меньше. Последний раз частные фонды опережали показатели «молчунов» столь длительное время в 2013 году.

«В 2019 году произошел разворот тенденции — частные фонды вновь показали более высокие результаты инвестирования, чем государственная УК», — говорится в обзоре. Но проблемы прежних лет продолжают сказываться на показателях НПФ. Причем в портфелях у фондов с более низкими результатами доля акций и сделок репо выше, чем у их более успешных конкурентов. «К низкой доходности портфелей таких фондов привели вложения в акции компаний с повышенным риском или неликвидные инструменты», — отмечает ЦБ.

По словам экспертов, достаточно было частным фондам начать работать именно на доходность, а не на стратегические интересы собственников, как их показатели превзошли результаты консервативной государственной УК.