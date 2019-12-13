Оценка трендовой инфляции в ноябре понизилась до 5,09% с 5,12% в октябре. Такие данные приводятся в сообщении ЦБ , из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, понизилась до 3,48% в ноябре с 3,63% в октябре.

«Небольшое снижение оценок трендовой инфляции при гораздо более заметном замедлении общего годового роста цен говорит в пользу преобладания временных факторов в снижении инфляции. Вместе с тем устойчивый нисходящий тренд в динамике оценок трендовой инфляции указывает на снижение фундаментального инфляционного давления. По нашим оценкам, прекращение действия временных факторов в сочетании с отложенным эффектом от принятых решений по денежно-кредитной политике обеспечат выход инфляции на траекторию, соответствующую цели Банка России, в 2020 году», — отмечается в комментарии ДИП Центробанка.



Там делается оговорка, что содержание аналитической заметки может не совпадать с официальной позицией Банка России.