Количество DDoS-атак, используемых для вывода из строя элементов системы госуправления в России, ежегодно увеличивается на четверть. Об этом сообщил на пресс-конференции замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Ежегодно количество DDoS-атак с усилением увеличивается на четверть, а используемых для этого объектов — на треть», — сказал замглавы центра.

Он отметил, что новой тенденцией стало использование ресурсов Интернета для усиления мощности этих атак — так называемый метод амплификации.

В Центре кибербезопасности РФ также заявили, что совместно с операторами связи не допустили кибератак, которые могли негативно повлиять на систему госуправления и экономику страны в этом году.

«Благодаря налаженному взаимодействию в этом году в России не допущено крупных компьютерных инцидентов, которые могли бы оказать негативное влияние на систему государственного управления или экономику страны. Следует отметить, что такие попытки предпринимались неоднократно, — сказал Мурашов. — Кроме того, предотвращены масштабные заражения компьютерными вирусами, которые отмечены в других странах».

По его словам, эта работа проводится совместно с российскими операторами связи и компаниями в сфере информационной безопасности, а также с зарубежными партнерами.