Центробанк ожидает в ближайшее время некоторого замедления снижения депозитных ставок благодаря запуску банками традиционных для IV квартала сезонных предложений, следует из выпуска обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за ноябрь.

Регулятор констатирует, что в октябре наблюдалась понижательная динамика доходностей рыночных финансовых инструментов, обусловленная смягчением денежно-кредитной политики. На этом фоне снижались ставки по вкладам в розничном сегменте депозитного рынка. «Так, в октябре продолжилась коррекция вниз ставок как по краткосрочным, так и по долгосрочным депозитам населения на сопоставимые 0,12 процентного пункта, до 4,99% и 6,16% соответственно», — уточняется в материале.

Снижение стоимости привлечения средств розничных клиентов наблюдалось и в ноябре в крупных банках — участниках депозитного рынка, что будет оказывать понижательное давление на среднерыночные депозитные ставки, полагает регулятор.

«При этом можно ожидать некоторого замедления коррекции вниз ставок по депозитам за счет конкуренции банков за вкладчиков, выражающейся во введении характерных для IV квартала сезонных вкладов на привлекательных условиях и тем самым несколько сдерживающей понижение ставок на срок до одного года», — прогнозируют в Центробанке.

Стоимость привлечения средств на валютные депозиты продолжила демонстрировать опережающее снижение, обусловленное ожидаемым и впоследствии реализовавшимся в сентябре и октябре понижением процентных ставок в США. В результате за сентябрь и октябрь ставка по долгосрочным долларовым вкладам населения снизилась на 0,34 п. п.

В ЦБ обращают внимание, что номинальные процентные ставки по рублевым вкладам снижались на фоне умеренного и сопоставимого понижения инфляции. В результате заинтересованность населения в депозитах, являющихся основным инструментом сбережений, по-прежнему сохранялась. Так, прирост рублевых вкладов населения в годовом выражении по итогам октября составил 8,6%. При этом рост рублевого депозитного портфеля несколько замедлился (в годовом выражении на конец сентября прирост составлял 8,9%) за счет снижения темпов роста долгосрочных рублевых вкладов (15,3% в годовом выражении на конец октября против 17,1% месяцем ранее), что обусловлено эффектом «высокой базы», связанным с ростом процентных ставок по вкладам в IV квартале предыдущего года. Тем не менее сегмент долгосрочных рублевых депозитов по-прежнему вносил значительный вклад в годовой прирост рублевого депозитного портфеля (свыше 60% прироста), что отражает сохранение доверия населения к банковской системе, а также ожиданий благоприятной динамики рыночной конъюнктуры, отмечает регулятор.

В октябре возобновился отток средств с валютных вкладов (снижение за месяц составило 0,3% в долларовом эквиваленте), что в совокупности со стабильной динамикой рублевых депозитов способствовало дальнейшему снижению валютизации розничного депозитного портфеля (20,9% в октябре против 21,1% месяцем ранее), указывают в ЦБ.

Банк России в этом году пять раз снижал ключевую ставку. В июне , июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 п. п., а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. В пятницу, 13 декабря, ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки еще на 0,25 п. п., и с понедельника, 16 декабря , она составляет 6,25% годовых.



Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам за вторую декаду ноября этого года оказалась наименьшей за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), составив 6,03%, но после этого немного выросла. Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п.