Банк России зафиксировал увеличение структурного профицита ликвидности банковского сектора в ноябрена 0,7 трлн рублей, до 3 трлн. Регулятор сохранил прогноз профицита ликвидности по итогам текущего года, а в 2020-м ожидает роста показателя, свидетельствуют данные очередного обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .



«Это было обусловлено перераспределением средств между остатками на корсчетах банков и их вложениями в депозиты и купонные облигации Банка России (КОБР). В отличие от прошлых месяцев кредитные организации поддерживали довольно стабильные остатки средств на своих корсчетах в течение периода усреднения обязательных резервов (ОР). В связи с этим на начало декабря они сформировались на уровне, близком к размеру усредненной величины ОР, в отличие от начала ноября, когда остатки были заметно выше из-за ожиданий снижения ключевой ставки и связанного с этим изменения стратегии усреднения многими банками», — поясняется, в частности, в докладе.

Банк России также замечает, что влияние факторов формирования ликвидности в ноябре было близким к нейтральному. Сезонный рост бюджетных расходов и крупные налоговые возвраты отдельным компаниям были компенсированы снижением задолженности банков по операциям Федерального казначейства (ФК) и налоговыми платежами клиентов банков, которые несколько уменьшились на фоне снижения цен на нефть. Банк России продолжил увеличение объема размещения КОБР.

В ноябре банки нарастили вложения в КОБР на 400 млрд рублей.

Относительно ситуации с валютной ликвидностью сообщается, что спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК (базис) продолжал формироваться вблизи нуля, в ноябрьском периоде усреднения составив в среднем плюс 2 базисных пункта (в октябрьском периоде усреднения: плюс 1 базисный пункт). Запасы валютной ликвидности в банковском секторе остаются высокими, поддерживая стоимость валютной ликвидности на локальном рынке на относительно низком уровне.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на уровне 3,6—3,9 трлн рублей. В 2020 году на фоне проведения отложенных покупок валюты ожидается рост структурного профицита ликвидности до 4,1—4,6 трлн рублей, указывает ЦБ.

Традиционно в последний месяц года ожидается рост волатильности, напоминает Банк России, и, как следствие, неопределенности относительно динамики автономных факторов формирования ликвидности. В случае если часть запланированных на 2019 год бюджетных расходов будет перенесена на 2020 год, ФК может увеличить объем средств, предлагаемых к размещению на депозиты в банках.

«Это предполагает увеличение задолженности банков по операциям ФК по сравнению с уровнем прошлого года. По состоянию на 11 декабря 2019 года задолженность банков по операциям ФК, которая переходит на следующий год, уже составляет 1,4 трлн рублей, в то время как годом ранее эта величина была равна 1,5 трлн рублей. Если спрос со стороны кредитных организаций на операции ФК будет низким, то приток ликвидности и, как следствие, размер профицита могут сформироваться ниже прогноза. Кроме того, одной из предпосылок прогноза является предположение о равномерном выполнении банками усреднения ОР. Это означает, что ожидаемый на конец года остаток на корсчетах банков в Банке России будет близок к 2,3—2,4 трлн рублей», — поясняется в докладе.