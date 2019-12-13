Процентная ставка купона составила 7,65% годовых. Организатором выпуска и агентом по размещению выступил Банк ЗЕНИТ.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-05. Срок обращения облигаций БО-001P-05 составляет 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B020503255B001P от 11.12.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 10 декабря 2019 года на 1 день с ориентирами по ставке купона 7,55-7,80% годовых, что соответствует доходности в размере 7,69-7,95% годовых. В ходе формирования книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 7,65% годовых, что соответствует доходности 7,80% к оферте через 2 года с даты начала размещения.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.