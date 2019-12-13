Банк «Восточный» совместно с компанией «1С-Старт» реализовал сервис по регистрации нового бизнеса и открытию счета онлайн. Теперь начинающий предприниматель может не только сформировать юридически правильно заполненные формы документов, но и отправить их в режиме онлайн в налоговые органы, не оплачивая госпошлину, а также открыть расчетный счет в банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Весь процесс формирования документов занимает не более 10 минут. При подготовке документов сервис подскажет лучший налоговый режим и подберет оптимальный вид экономической деятельности. Уникальной особенностью новой услуги является ее полная дистанционность и «облачность»: обычному частному лицу теперь не потребуется делать персональный визит ни для регистрации нового бизнеса, ни для открытия расчетного счета», — говорится в релизе.

Для подписи учредительных документов предпринимателю потребуется скачать на свой смартфон приложение myDSS, комплексное решение от компаний «КриптоПРО» и SafeTech, которое позволяет при помощи мобильного устройства создать под документом полноценную квалифицированную электронную подпись.

После подтверждения банком личности клиента и получения квалифицированной электронной подписи предприниматель может в один клик заверить документы на своем смартфоне и отправить их в ФНС России. Подтверждение об успешном завершении процедуры придет пользователю на электронную почту через три — пять рабочих дней, уточняют в банке.



Сервис полностью бесплатный для клиентов, уточняют в банке.