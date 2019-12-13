Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Изменение составило 0,3 процентного пункта.

Вклад «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей) открывается под 6,5%, а «Веста-Кошелек» (от 3 тыс. рублей) — под 4,5% годовых.

«Веста-Капитал» (от 1 млн рублей, 25 тыс. долларов) оформляется в рублях под 5,3—6,05%, в долларах — под 1,45—1,7% годовых. Срок размещения трех вышеперечисленных вкладов — один год.

«Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей и долларов на срок от трех месяцев до года) размещается в рублях под 4,8—5,95%, в долларах — под 1,2—1,6% годовых.

Проценты по депозитам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность вклада «Веста-Максимум» (от 10 тыс. рублей и долларов на срок от трех месяцев до года) в рублях составляет 5,3—6,45%, в долларах — 1,4—1,8% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Дополнительные взносы принимаются во вклады «Веста-Капитал», «Веста-Копилка» и «Веста-Кошелек».