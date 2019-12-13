Банк «Венец» предлагает открыть сезонный вклад «Новогодний» .

Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок — 450 дней. Проценты начисляются по трем периодам: с первого по 180-й день — по ставке 6,5%, со 181-го по 360-й день — 5,5%, с 361-го по 450-й день — 5% годовых. Таким образом, средняя годовая ставка за полный срок вклада составит 5,8% годовых. Дополнительные взносы принимаются без ограничений. Расходные операции запрещены. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по ставке 3% годовых.

Предложение действительно в период с 16 декабря 2019 года по 18 января 2020-го.