Банк «Уралсиб» снизил ставки по программам ипотечного кредитования. В среднем ставки были снижены на 0,2—0,41 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Минимальная ставка по программе приобретения строящегося жилья составляет: 8,49% годовых — при сумме кредита от 5 млн рублей, 8,79% годовых — при сумме кредита до 5 млн рублей. Минимальная ставка по программе приобретения готового жилья составляет 8,59% годовых.

По программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков минимальные ставки остались без изменений: 8,39% годовых — при сумме кредита от 5 млн рублей, 8,99% годовых — при сумме кредита до 5 млн рублей.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет 4,9% годовых (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 п. п.). Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Также заемщиком по данной программе может быть любой гражданин, имеющий ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. При этом не имеет значения общее количество детей в семье. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Условиями программы оговаривается, что ребенок может быть также усыновленным (удочеренным).

В банке напоминают, что ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять три месяца.

Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы — страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение — залог приобретаемого или иного объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям банка.