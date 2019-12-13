Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по трем вкладам в рублях.

Вклад «Русский Стандарт-20 лет!» (на 210 дней) открывается под 6% (вместо 6,35%), а «Максимальный доход+» (на 330 дней) — под 6—6,25% годовых (прежде — под 6,3—6,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, через интернет-банк — 10 тыс. рублей.

«Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей на 181, 360 и 390 дней) оформляется под 5,75—6,25% годовых (ранее — под 5,75—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Русский Стандарт-20 лет!» и «Пенсионный!»