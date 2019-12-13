Банк «Глобус» понизил ставки по вкладам в долларах.

Вклад «Максимальный доход» (на 31, 61, 91, 181, 271 и 366 дней) открывается под 0,1—1% годовых (ранее — под 0,5—2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность депозита «Рантье» составит 0,1—0,75% (прежде — 1—1,75%), а «Комфортный» — 0,1—0,45% годовых (вместо 0,5—1,25%). Минимальная сумма депозитов — 500 долларов. Срок — 181, 271 и 366 дней.

Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Комфортный».