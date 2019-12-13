Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки , пишут «Известия» . Такую поправку к законопроекту правительства «О внесении изменений в Жилищный кодекс» подготовили в комитете Госдумы по бюджету. Проект будет в ближайшее время рассмотрен во втором чтении, сейчас он прорабатывается профильным комитетом.

В тексте отмечается: сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане. Поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено. «Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», — говорится в документе. Речь идет о том, чтобы за счет средств фонда годовая ставка по ипотеке для таких россиян составляла не более 3% годовых. А затраты на ипотеку были ограничены: после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Инициативу Госдумы положительно оценивают в общественном совете при Минстрое РФ — субсидирование ипотеки может серьезно подтолкнуть людей к самостоятельному решению жилищного вопроса при условии, что государство гарантирует положенные по закону квадратные метры.

Член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров заявил «Известиям», что жители аварийных домов должны иметь определенную свободу выбора. Под расселение чаще даются многоквартирные дома, но у семьи должна быть возможность приобрести, например, частный дом или переехать в квартиру большей площади, пояснил он.