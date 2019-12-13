Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Лайтбанке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации трех ее бывших контролирующих лиц в общем размере более 1,182 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на днях на сайте агентства.

Ответчиками указаны Константин Тогузаев, Александр Казарновский и Андрей Сурядный. Напомним, что, в частности, Тогузаев занимал должность председателя правления банка и входил в его совет директоров; Казарновский был членом правления. Оба они входили в число собственников банка.

Ранее АСВ сообщило об иске к Тогузаеву, Казарновскому, а также бывшим членам совета директоров банка Алсу Якубовой, Елене Фроловой и Елене Бысовой, однако сумма требований не уточнялась.

Лицензия у Лайтбанка была отозвана 29 марта 2018-го, а в мае того же года он был признан банкротом .

ЦБ сообщал, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитной документации на общую сумму порядка 15 млн рублей. В ходе обследования финансового состояния банка временная администрация выявила в действиях его бывшего руководства и собственников признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов. Была установлена недостача денежных средств в банке на общую сумму более 144 млн рублей.



Позже регулятор уведомил об обнаруженных признаках трансформирования требований кредиторов банка по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения на сумму более 90 млн рублей. Также сообщалось о признаках вывода активов посредством кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.