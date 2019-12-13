Кредитный рейтинг Дойче Банка отражает высокую вероятность получения им поддержки со стороны единственного участника — Deutsche Bank AG, который характеризуется сильным финансовым профилем.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Дойче Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.
Кредитный рейтинг Дойче Банка отражает высокую вероятность получения им поддержки со стороны единственного участника — Deutsche Bank AG, который характеризуется сильным финансовым профилем, поясняют аналитики. Оценка собственной кредитоспособности банка на уровне «а+» отражает адекватную достаточность его капитала, а также сильный риск-профиль и адекватные показатели фондирования и ликвидности.
Дойче Банк специализируется на комплексном обслуживании и кредитовании крупных международных корпораций, работающих в России, а также крупнейших российских предприятий.
Бизнес-профиль банка отражает его средние позиции в банковской системе России. Банк характеризуется сильным брендом: статус дочерней компании Deutsche Bank AG дает ему возможность привлекать качественных российских и международных клиентов, часть которых работает одновременно как с дочерней, так и с материнской структурой.
В числе прочего в релизе говорится о высокой концентрации ссудного портфеля банка: на 1 июля на долю десяти крупнейших групп связанных заемщиков приходится более 91% кредитного портфеля. Потенциальное влияние рисков, связанных с концентрацией, на капитал Дойче Банка в значительной степени нивелируется за счет низкой доли кредитного портфеля в активах.
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