Альфа-Банк добавил возможность оплачивать туристические поездки в интернет-банке и мобильном приложении. Новая функция реализована на базе платежной системы QIWI, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Процесс оплаты занимает не больше минуты: достаточно ввести название туроператора в поле получателя платежа, ввести номер заявки, свои контактные данные и сумму. Платеж проходит мгновенно, комиссия не взимается», — говорится в релизе.

Главное преимущество такого способа оплаты — безопасность. Клиенту не нужно передавать данные своей карты или счета в браузере. Весь процесс оплаты происходит внутри приложения, в защищенных цифровых каналах банка.

Уже сейчас можно оплатить туры 12 самых популярных туроператоров. Вскоре список компаний расширится, обещают в банке.