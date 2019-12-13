Россияне стали предпочитать более дорогие смартфоны , средняя цена за год возросла на 5% и теперь составляет 16—17 тыс., рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года», — отметил представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По его словам, реализация гаджетов из верхнего ценового диапазона, начинающегося от 50 тыс. рублей, год-к-году повысилась более чем на четверть по числу продаж и на 30% — «в деньгах». Похожую ситуацию заметили и в в Tele2.

«Мы отмечаем увеличение продаж в премиум-сегменте, что обусловлено переформатированием клиентской базы Tele2 в пользу активных пользователей интернета», — заявили представители компании.



В пресс-службе оператора сотовой связи добавили, что у платежеспособной «цифровой» аудитории также наметился рост популярности услуг, предлагаемых компанией.

Среди производителей лидерство по реализации устройств в натуральном выражении по-прежнему сохраняется за компанией Samsung, за которой следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Тем не менее первенство в денежном отношении удерживает Apple.

Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов также способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой.

«В кредит и рассрочку куплены в среднем 25% смартфонов. Программа trade-in также набирает популярность. В 2019 году ее популярность на порядок выше, чем годом ранее. Количество смартфонов, приобретенных с использованием этой программы, выросло в сотни раз», — сообщили в «ВымпелКоме».

В свою очередь, вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов заявил и о росте онлайн-продаж. По его словам, за три квартала уходящего года, на этот сегмент пришлось порядка 17% рынка в штуках, и более 19% рынка в деньгах.