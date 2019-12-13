Райффайзенбанк возвратил счет «Выгодное решение», который предусматривает доходность 5% годовых на минимальный остаток, а также пополнение и снятие без ограничений, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Предложение действует до 31 января 2020 года.



«Накопительные счета пользуются большим спросом среди наших клиентов, поэтому мы решили вернуть в свою линейку данный продукт. Он дает возможность гибко управлять своими средствами, не теряя процентный доход в случае снятия», — отметил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

По условиям счета «Выгодное решение» ставка 5% годовых начисляется на любой остаток на счете в пределах 20 млн рублей.

Открыть счет можно в интернет-банке, мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн», контактном центре или отделении банка.