МТС Банк предлагает новый карточный продукт для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — корпоративную карту МТС Business платежной системы Mastercard с бесплатным обслуживанием в первый год, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Корпоративная карта позволяет оперативно оплачивать хозяйственные, транспортные, представительские и другие виды расходов, связанные с бизнес-деятельностью, а также совершать внутренние переводы, круглосуточно пополнять счет в банкоматах любых банков», — говорится в релизе.

Корпоративная карта МТС Business включает в следующие бесплатные опции: выпуск; обслуживание в первый год пользования; пополнение в банкоматах МТС Банка в режиме 24/7; переводы без комиссии клиентам банка: как физическим, так и юридическим лицам.

Обслуживание во второй и последующие годы составит 1 000 рублей в год. Снятие наличных в банкоматах МТС Банка в России — 1% (не менее 100 рублей), в банкоматах других банков — 2%.

Пополнение карты через банкоматы МТС Банка производится бесплатно, через сторонние банкоматы — 1%. Стоимость выдачи дополнительной карты — 500 рублей. Лимит на снятие наличных суммарно по всем картам счета составляет 100 тыс. рублей в день, в месяц — 600 тыс. рублей.

Действующие клиенты могут оформить корпоративную карту МТС Business через онлайн-заявку на сайте банка или в операционном офисе, обслуживающем юридических лиц. Новые клиенты также смогут оформить карту при подключении программ расчетно-кассового обслуживания (РКО) для рублевых или валютных счетов.