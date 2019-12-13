Модульбанк и S7 Profi запустили акцию для бизнеса — 12% кешбэка за перелеты, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Организаторы акции предлагают предпринимателям сэкономить на своих поездках и возвращают: 5% — с кешбэком Модульбанка за авиабилеты, а также поезда, отели и Duty Free; 7% — в рамках программы S7 Profi за полёты с S7 Airlines», — говорится в релизе.

Чтобы принять участие в акции, необходимо открыть счет в Модульбанке, присоединиться к программе для бизнеса S7 Profi и оплатить билеты через личный кабинет S7 Profi картой Модульбанка.

Как отмечают в Модульбанке, период покупки авиабилетов для получения кешбэка: с 1 декабря по 31 января 2020 года. Период пролета для получения кешбэка: до 31 марта 2020 года (за исключением периода высокого спроса в новогодние праздники — с 24 декабря 2019 года по 10 января 2020 года).