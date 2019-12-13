Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку расчетно-кассового обслуживания (РКО), теперь в ней представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В пакет собран минимальный, но самый необходимый перечень услуг для недавно открывшегося бизнеса — бесплатное открытие счета, низкая стоимость обслуживания (490 рублей за один месяц, 1 323 рубля за три месяца, бесплатные лимиты на три внешних перевода в месяц и неограниченное количество платежей внутри банка как в адрес юридических, так и физических лиц», — говорится в релизе.

Всего банк «Санкт-Петербург» предлагает корпоративным клиентам четыре пакетных предложения, каждое из которых ориентировано на основные потребности бизнеса в зависимости от его стратегии.

Помимо нового пакета «Деловой. Лайт», линейка представлена пакетом услуг «Деловой. Оптимум», который подойдет для организации с небольшими оборотами. А также пакет «Деловой. Стандарт» — для набирающей обороты компании. Если бизнес организации связан с внешнеэкономической деятельностью, ей будет предложен пакет услуг «Деловой. Комплекс».