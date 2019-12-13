Объем ипотечных кредитов , выданных банками за три квартала 2019 года заемщикам с доходом ниже 60 тыс. рублей в месяц, снизился на 14,5% (до 481 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выдач также снизилось — на 11% (до 319 тыс. ссуд). Об этом сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

При этом среди заемщиков с доходом выше 60 тыс. рублей наблюдается рост на 12% по объему и 10% по сумме выдач.

Самое большое сокращение объема (на 35%) и количества (на 24%) за отчетный период зафиксировано среди заемщиков с доходом менее 20 тыс. рублей в месяц. Наибольший прирост — в 16,55% по объему и почти 15% по количеству выдач отмечается у граждан с доходом более 120 тыс. рублей.

Снижение суммы и количества ипотечных кредитов среди заемщиков с низким доходом говорит о росте их закредитованности, считает директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

«Ощутимое снижение выдач ипотечных кредитов в 2019 году в сегментах с месячным доходом ниже 60 тысяч рублей, в то время как наибольший прирост выдач наблюдается в сегменте выше 120 тысяч рублей. Я думаю, такая тенденция говорит о росте закредитованности заемщиков с меньшими доходами, соответственно, клиентов с подходящим уровнем долговой нагрузки в этом сегменте стало меньше, тогда как в более высоком сегменте закредитованность еще позволяет наращивать портфели», — комментирует он.

В ЦБ ранее отмечали, что ожидают сохранения высоких темпов роста ипотечного кредитования в РФ. При этом для регулятора важно поддерживать высокое качество таких кредитов, поэтому ЦБ обсуждает с рынком введение показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотеки.

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о необеспеченном кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Также регулятор установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.