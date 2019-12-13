Портал Банки.ру предлагает принять участие в предновогоднем опросе . Дорогие читатели, поделитесь, пожалуйста, с нами своими новогодними планами, финансовыми стратегиями и оценками — нам очень интересно о них узнать и написать!

Мы хотим понять, как изменилась жизнь людей за год. Обойдемся без скучного индекса салата оливье, сравнения цен на мандарины и безликой статистики — мы подумали, что намного увлекательнее будет расспросить людей, для которых мы работаем и которым очень благодарны за то, что весь 2019-й они с нами.

Расскажите о своей новогодней финансовой стратегии — если она у вас есть. Сколько вы рассчитываете потратить на новогодние праздники, откуда планируете взять деньги, на чем попытаетесь сэкономить? Есть ли у вас планы на новогодние каникулы? Можете ли вспомнить какие-нибудь необычно дорогие или неприлично дешевые новогодние подарки, свои или чужие? Будут ли эти праздники, по вашим ощущениям, лучше или хуже, чем прошлые? Ответьте, пожалуйста, на вопросы нашего короткого опроса, а мы используем эту информацию в публикации о том, как и на какие деньги проводят россияне подаренные государством восемь дней отдыха.

Будем также рады вашим дополнительным комментариям. Ссылаясь на них, обещаем использовать только ники, поэтому за конфиденциальность данных вы можете не волноваться.

Ждем ваших интересных историй!



Пройти опрос