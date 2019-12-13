Конвертация долга футбольного ЦСКА перед ВЭБом и получение госкорпорацией 75% акций команды были необходимы для вывода клуба на новый уровень развития, укрепления его финансового состояния и достижения более амбициозных спортивных результатов. Об этом заявил министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБа Максим Орешкин.

«Клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам чемпионата-2019/2020 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своем развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развития», — написал Орешкин на своей странице в Facebook.

Министр также отметил, что ВЭБ не будет вмешиваться в оперативное управление ЦСКА, клубом продолжит руководить президент Евгений Гинер. «Спортивная составляющая управления остается полностью за Гинером и его командой. Я считаю это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов», — написал Орешкин.

По словам министра, благодаря сделке финансовое состояние ЦСКА улучшится уже в следующем году. Это произойдет благодаря снижению долговой нагрузки, привлечению новых спонсоров, увеличению доходов от аренды коммерческой недвижимости стадиона «ВЭБ Арена», а также возросшей вероятности попадания ЦСКА в Лигу чемпионов.