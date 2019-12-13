Дарить новогодние подарки собираются 92,8% опрошенных россиян, причем из них всего 14,4% будут платить за подарки наличными. Таковы данные опроса Хоум Кредит Банка.

«Чаще всего наличными пользуются представители поколения беби-бумеров (16,5%), на втором месте — представители поколений X и Y (по 15%). Реже всех наличные используют молодые люди 18—19 лет — 7,8%. Почти треть опрошенных планирует покупать подарки онлайн (28,7%), причем 19% собирается делать заказы в зарубежных интернет-магазинах. Мужчины активнее женщин покупают подарки в Интернете — 31% против 27%. Также они немного больше заинтересованы в покупках за рубежом — 19,7% против 18,3%», — отмечается в релизе.

Средняя сумма трат на новогодние подарки в этом году составила 12,5 тыс. рублей.

По данным Хоум Кредит Банка, наиболее востребованными подарками для взрослых стали косметика и парфюмерия (27,5%), новогодние сувениры (24,6%), смартфоны и иные гаджеты (14,5%), ювелирные украшения (9,5%), алкоголь (8,4%), одежда и обувь (1,2%). Среди наиболее популярных подарков детям были названы игрушки (47,7%), сладости (24,1%), смартфоны и гаджеты (9%), новогодние сувениры (4,5%), одежда (1,4%). Около 35% опрошенных еще не определились с подарком для взрослых и 11,7% — с подарком для детей, заключили в банке.