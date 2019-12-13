Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы, ГПП, возможность обналичить замороженные накопления, рассказал РБК замминистра Алексей Моисеев. Обсуждается и идея минимального порога личных взносов россиян на будущую пенсию.
Проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован, рассказал РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Минфин опубликовал законопроект о ГПП в конце октября, и на него поступило множество замечаний, в том числе от Минтруда, Агентства по страхованию вкладов и негосударственных пенсионных фондов, отметил замминистра финансов. «Публикуя пакет законопроектов на общественное обсуждение, мы понимали, что текст потребует доработки», — сказал он.
Эта схема будет ликвидирована после внесения изменений в проект о ГПП, перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после окончания периода охлаждения, сообщил РБК Моисеев.
«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», — рассказал замминистра финансов.
В законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится правительством к социально значимым. «Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП — это средства гражданина», — сказал Моисеев.
Минфин также рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере 100 рублей, сообщил замминистра финансов. «Чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю», — пояснил он.
В действующем законопроекте никакого ограничения минимальной суммы нет, размер отчислений может быть абсолютно любым, участник новой пенсионной системы устанавливает его самостоятельно. Кроме того, граждане — участники ГПП могут приостанавливать уплату добровольных пенсионных взносов («каникулы» — на срок до пяти лет).
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