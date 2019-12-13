Проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован, рассказал РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Минфин опубликовал законопроект о ГПП в конце октября, и на него поступило множество замечаний, в том числе от Минтруда, Агентства по страхованию вкладов и негосударственных пенсионных фондов, отметил замминистра финансов. «Публикуя пакет законопроектов на общественное обсуждение, мы понимали, что текст потребует доработки», — сказал он.

Эта схема будет ликвидирована после внесения изменений в проект о ГПП, перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после окончания периода охлаждения, сообщил РБК Моисеев.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», — рассказал замминистра финансов.

В законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится правительством к социально значимым. «Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП — это средства гражданина», — сказал Моисеев.

Минфин также рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере 100 рублей, сообщил замминистра финансов. «Чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю», — пояснил он.

В действующем законопроекте никакого ограничения минимальной суммы нет, размер отчислений может быть абсолютно любым, участник новой пенсионной системы устанавливает его самостоятельно. Кроме того, граждане — участники ГПП могут приостанавливать уплату добровольных пенсионных взносов («каникулы» — на срок до пяти лет).