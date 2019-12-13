Правительство РФ на заседании в четверг обсудило ход выполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и федеральных целевых программ (ФЦП) по результатам первых трех кварталов текущего года, отметив низкую эффективность реализации двух из них, сообщается на сайте Кабмина.

Минэкономразвития РФ был представлен доклад, характеризующий реализацию 19 федеральных целевых программ, включенных в открытую часть федерального бюджета на 2019 год. Отмечается, что кассовое исполнение расходов федерального бюджета на реализацию ФЦП за рассматриваемый период составило 164,64 млрд рублей (без учета расходов по некоторым из них). «По направлению «капитальные вложения» фактически профинансировано 88,79 миллиарда рублей, по направлению «НИОКР» — 53,44 миллиарда рублей, по направлению «прочие нужды» — 22,41 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Кроме того, в отношении объектов ФАИП кассовое исполнение расходов федерального бюджета (с учетом гособоронзаказа) за эти девять месяцев составило 39,5%.

«Принять к сведению доклад министра экономического развития РФ М. С. Орешкина по данному вопросу. Отметить низкую эффективность реализации за девять месяцев 2019 года федеральных целевых программ «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)» и «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Уточняется, что директору ФСИН Александру Калашникову и руководителю госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину поручено принять меры по обеспечению реализации в 2019 году указанных программ и доложить в правительство до 20 декабря текущего года.

Кроме этого, Минприроды, Минздраву, МВД и «Роскосмосу» необходимо обеспечить завершение работы по корректировке федеральных целевых программ, по которым они являются государственными заказчиками-координаторам, в том числе в целях приведения параметров этих программ в соответствие с ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и до 25 декабря 2019 года представить правительству проекты нормативных актов.