70% работающих молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет делают накопления регулярно или хотя бы от случая к случаю. Таковы данные совместного исследования компаний «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» («дочки» Сбербанка ).



«Только 30% работающих молодых людей тратят все, что получают, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в 37 российских городах. 36% опрошенных сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, еще 34% стараются откладывать регулярно. Таким образом, доля тех, кто делает накопления, составляет среди работающей молодежи 70%. По оценке самих респондентов, их накоплений им может хватить на семь месяцев, если они останутся без работы. При этом необходимо отметить, что потребности молодых людей, как правило, достаточно скромные», — говорится в сообщении.

В топ-10 городов с самой высокой долей «сберегателей» в возрасте от 18 до 30 лет вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень и Рязань.

По данным экспертов, почти четверть молодых людей, делающих сбережения, откладывают деньги на случай различных непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь резкое ухудшение здоровья (аварии, болезни, несчастные случаи). 17% копят на квартиру, 16% — на путешествия и отдых, по 12% — на ремонт квартиры и покупку машины. Еще 7% респондентов формируют накопления, чтобы получать дополнительный доход за счет их инвестирования. 4% опрошенных сообщили, что копят на будущую пенсию.

«Самый популярный инструмент для накопления среди молодежи, который используют 60% респондентов, — рублевый депозит . Еще 50% опрошенных откладывают наличность. 12% молодых людей вкладывают в недвижимость, 8% — в собственный бизнес. 6% респондентов делают накопления в валютных банковских вкладах, еще 6% пользуются инвестиционно-накопительными продуктами, такими как ценные бумаги , паевые инвестиционные фонды , накопительное страхование», — отмечается в релизе.

В рамках исследования осенью 2019 года был проведен социологический опрос в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек.

