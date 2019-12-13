Банк «Стандарт-Кредит» снизил ставки по долларовым вкладам. «Срочный-Люкс» (от 2 тыс. долларов на 32, 92, 184, 367 дней) открывается под 0,5—1,5% (ранее — под 0,5—2,2%), а «Премиум-Пенсионный» (от 1,5 тыс. долларов на 92, 184 и 367 дней) — под 0,5—1,3% годовых (прежде — под 1—2%).

Оба вклада можно пополнять.

Проценты по ним ежемесячно капитализируются.