Чтобы при развитии бизнеса затраты на уже эксплуатируемую систему не были напрасными, установленные решения могут быть объединены для бесшовного обслуживания клиентов в разных каналах. Обеспечить это могло бы отказоустойчивое, безопасное ИТ-решение с поддержкой множества протоколов и возможностью интеграции с существующими системами, но пригодность для этого традиционных карточных решений сомнительна.

«Научить» карточный процессинг работать с разными финансовыми продуктами и в разных каналах поможет платформа TranzAxis – уникальное решение от компании Compass Plus, позволяющее создавать новые продукты, сохраняя предыдущий опыт собственного развития.

Два принципиальных подхода, реализованных в TranzAxis: транзакционный обмен между архитектурными слоями платформы построен на токенах, что обеспечивает быстроту, надежность и безопасность, а главное – возможность использования любых идентификаторов клиента даже без выдачи ему карты; интерфейс универсальной шины платформы позволяет производить интеграционные подключения к любым информационным системам.

Возвращаясь к развитию современных финансовых институтов, можно назвать следующие этапы их эволюции: 1) построение и развитие бизнеса; 2) «Мультиканальность» – развитие разных каналов взаимодействия с клиентами; 3) «Омниканальность» – бесшовное взаимодействие с клиентами во всех каналах; 4) «Экосистема» – развитие собственной экосистемы, освоение новых бизнес-направлений и новых каналов; 5) SuperUp – создание собственных каналов взаимодействия клиентов с экосистемой.

Из этого следует, что для дальнейшего развития уже на этапе «Омниканальность» компаниям требуется технологическая платформа, способная поддержать этапы «Экосистема» и SuperUp; таким решением является TranzAxis.

Примером работы TranzAxis может служить созданное на его основе мобильное приложение MobiCash – бизнес-решение Compass Plus, обеспечивающее бесшовное обслуживание клиентов торговых предприятий в онлайн- и в офлайн-сегментах.

На первый взгляд приложение выглядит как мобильный банк, но внутри MobiCash торговые предприятия имеют собственные страницы с собственными сервисами. Банки также могут формировать домашние сервисы внутри MobiCash для быстрого вывода своих финансовых продуктов в мобильный интернет, что особенно актуально для тех, кто не готов нести существенные затраты на создание собственных мобильных приложений. MobiCash спроектирован как SuperUp, и это говорит о том, что уже сейчас платформа TranzAxis способна поддержать любые этапы эволюции.

Источник: Compass Plus