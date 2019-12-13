Басманный суд Москвы до 9 февраля арестовал Екатерину Заяц — бывшего бухгалтера «московского офиса» экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова — по уголовному делу о хищении 4 млрд рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Избрать в отношении Екатерины Заяц меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, до 9 февраля 2020 года», — огласила решение судья Наталья Дударь.

Заяц обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (участие в преступном сообществе; мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2012 года по 2016 год Заяц, являясь бухгалтером «московского офиса» Абызова, осуществляла незаконную деятельность, направленную на обогащение экс-министра, путем отчуждения акций компании «Сибэко».

В обоснование ходатайства об аресте следователь просил суд принять во внимание тот факт, что обвиняемая неоднократно выезжала за границу, а также имеет жилье на территории Украины.

В свою очередь Заяц просила избрать ей меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. «Я не согласна с ходатайством следователя, поскольку у меня нет намерений скрываться. Во время обыска я не скрывала свое имущество и оказывала содействие в производстве следственных действий», — сказала Заяц.