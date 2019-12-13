Суд в Москве взыскал около 7,5 млрд рублей с находящегося в СИЗО основателя и владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник. Мазуров обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

«Один из московских судов удовлетворил исковые требования Абсолют Банка и Московского Кредитного Банка (МКБ) о взыскании сумм по договору займа. Согласно решениям суда, с Мазурова и ООО «АНПЗ-Продукт» взыскано в общей сложности порядка 7,5 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства.