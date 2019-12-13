Россияне за четыре дня распродаж потратили 497,9 млрд рублей. Такие данные приводит Сбербанк , который в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных) проанализировал расходы жителей России за период с 29 ноября по 2 декабря, то есть с «черной пятницы» до «киберпонедельника» включительно. По оценке Сбербанка, «именно эти четыре дня хорошо отражают ситуацию с общей потребительской активностью».

Рост реальных расходов россиян за рассматриваемый период составил 2,4% в годовом выражении, что, как отмечается в релизе Сбербанка, «согласуется с медленным, но устойчивым увеличением потребительского спроса в последние месяцы».

По оценкам аналитиков «СберДанных», скидки и предложения привели к дополнительным расходам на 19,3 млрд рублей, или 3,9% совокупного спроса.

В этом году впервые весь прирост приходится на электронные каналы продаж. Через них было реализовано товаров на 116,7 млрд рублей, что на 33,3% больше, чем в «черную пятницу» 2018 года. Общая доля e-commerce выросла с 18% до 23,4%. Номинальный объем продаж по каналам традиционных ретейлеров за год практически не изменился.

Еще одной особенностью 2019 года, по наблюдениям «Сбера», стало то, что впервые россияне оплатили наличными менее половины трат. Доля безналичных трансакций за период с 29 ноября по 2 декабря составила 50,9% всех расходов против 47,5% годом ранее.

Наиболее заметно в дни распродаж выросла доля расходов на бытовую технику и электронику (на 0,9 процентного пункта, до 4,1%), товары для красоты и здоровья (на 0,4 п. п., до 1,8%), одежду, обувь и аксессуары (на 0,4 п. п., до 9,4%). Кроме того, расходы на спорт увеличились на 0,2 п. п. и составили 1,4% в совокупных тратах. Перераспределение средств происходило прежде всего за счет продуктовых магазинов и кафе, баров и ресторанов, доля которых в потреблении сократилась на 1,7 и 0,6 п. п. соответственно.

В период распродаж растет активность всех возрастных групп, но россияне в возрасте от 16 до 45 лет более активны — их доля в совокупных тратах на 1 п. п. выше обычной. Скидки «черной пятницы» на ювелирные изделия, а также на товары для красоты и здоровья имеют наибольшее значение для самой юной группы покупателей (от 16 до 20 лет), которые еще не имеют стабильного дохода: здесь их траты возрастают более чем на 50% по сравнению с сопоставимым периодом ноября. Относительное увеличение расходов на спорт наиболее заметно у россиян до 30 или старше 50 лет. Поиск скидок на одежду, обувь и аксессуары в основном характерен для покупателей до 25 лет (траты возрастают на треть), у старшего поколения суммы покупок в данной категории изменяются кратно меньше.

В подавляющем большинстве регионов расходы в «черную пятницу» превышают типичный уровень ноября. Наиболее заметна эта разница в Оренбургской области (10%), Адыгее (9,3%) и Приморском крае (8,9%). Санкт-Петербург и Ленинградская область находятся на пятом месте по этому показателю (8,4%), а вот Москва в топ-10 не попала. В среднем по стране превышение составляет 4%. Лишь в 16 регионах не зафиксировано прироста расходов по отношению к среднему уровню ноября.



Динамика трат в черную «пятницу» по-прежнему демонстрирует реальное увеличение год к году. В восьми регионах темпы роста превышают 10%, а у лидера рейтинга — Тувы — расходы в период скидок возросли на четверть.

