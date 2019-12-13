Финансовый холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) расширяет программу выкупа своих акций , пишет «Коммерсант» . Банк ВТБ выдает кредит финансовому холдингу, следует из раскрытия СФИ. Залогом по нему выступит имущество стоимостью до 34 млрд рублей. Холдинг передаст банку в залог все свои права, возникающие в отношении залоговых счетов, а также до 75% плюс 1 акцию НПФ «Сафмар». Одновременно СФИ выдаст кредит дочернему кипрскому офшору Weridge Investments, который уже сконцентрировал 8,4% акций холдинга. Также совет директоров холдинга одобрил продолжение программы выкупа акций компанией Weridge Investments и «ряд сделок, необходимых для ее реализации».

Ранее сообщалось о заключении соглашения об урегулировании споров между банком непрофильных активов «Траст» и промышленно-финансовой группой (ПФГ) «Сафмар», одним из пунктов которого является выкуп 7,7% акций СФИ у банка за 4,8 млрд рублей. Сейчас группе аффилированных лиц принадлежит 48% акций СФИ, если сделка будет осуществлена, то доля группы лиц превысит 50% акций холдинга, что потребует обязательного предложения о выкупе акций у миноритарных акционеров.

По словам собеседников издания, привлеченный кредит в ВТБ, в частности, и будет направлен Weridge Investments на выкуп акций у минориатриев в рамках оферты. Кредитная линия ВТБ может составить 20 млрд рублей.

Также дочерние структуры холдинга могут сконцентрировать долю, которая превысит долю мажоритарного акционера. Получение менеджментом контроля над СФИ может быть нивелировано акционерными соглашениями с нынешним мажоритарием, считают эксперты.