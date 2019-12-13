Необходимо снижать ставку по ипотеке, но искусственно это делать опасно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ».

«Нужно работать, но искусственно это делать опасно, — сказал он. — Ипотечная ставка, и вообще любая ставка банка, она связана с конкретными условиями и, в первую очередь, с инфляцией».

Путин напомнил, что в 90-е годы рост цен составлял 200—300% в год, в начале 2000-х показатель инфляции снизился, но все равно оставался двузначным при том, что еще встали все предприятия и денег у населения не было совсем. «От этого пляшут все ставки, — подчеркнул президент. — Вот сейчас у нас уникальная ситуация, такого в истории нашей страны не было никогда — [инфляция на уровне] 3,5%».

Путин обратил внимание участников встречи, что неосторожное обращение с процентными ставками может повлиять на инфляцию в обратном порядке. Он подчеркнул, что «это тонкая вещь, которая зависит от темпов экономического роста, от качества экономического роста».

«Невозможно так вот щелчком решить, нужна взвешенная, спокойная, грамотная экономическая политика», — отметил он, добавив, что средняя ставка по ипотеке сейчас на 2,5—3 процентных пункта больше, чем ключевая ставка ЦБ, которая составляет 6,5%. Он подчеркнул, что на ближайшие годы стоит задача снизить стоимость ипотечных кредитов с 8,9% годовых до 7,9%. Президент добавил, что в российской экономике инфляция может упасть, вырасти, упасть, вырасти, «поэтому важно добиваться стабильности этого показателя».

В разговоре с рабочими Путин напомнил о существующих программах льготной ипотеки для молодых семей под 6%, а также рассказал о мере поддержки рынка жилья на Дальнем Востоке, где ставка по жилищным кредитам для молодежи вообще снижена до 2%. «Потому что там, к сожалению, деурбанизация происходит, люди уезжают, и нужно создать условия, чтобы заинтересовать людей там оставаться», — пояснил он.