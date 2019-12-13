В числе невыездных в ноябре числилось 1,42 млн должников только по алиментам, что на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Наибольшее число неплательщиков алиментов проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях. Сегодня ведомство ведет статистику по ограничению на выезд только в отношении должников-алиментщиков, детализация сведений по иным категориям исполнительных производств не предусмотрена.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) назвали порядка 7–8 млн человек потенциально невыездными должниками по кредитам. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней. На долю должников банков приходится около 96%, микрофинансовых организаций — не более 3–4%. По данным ФССП, расплачиваться с кредитами меньше всего спешат в Ростовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях.

В территориальных органах ФССП также находится 13,1 млн исполнительных производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД и 2,5 млн — по услугам ЖКХ. Лидерами среди должников по штрафам ГИБДД оказались москвичи и жители Подмосковья. Большая часть должников по оплате жилищно-коммунальных услуг проживает в Пермском крае.

По словам экспертов, что касается алиментов, одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально. Эти люди убеждены, что алиментные обязательства, наложенные на них государством, неважны. Проблему поможет решить только борьба с серыми зарплатами. Неоплата услуг ЖКХ объясняется равнодушием граждан и недооценкой последствий таких действий, считают эксперты. Самым действенным средством решения этой проблемы будет конструктивный диалог с управляющей компанией (УК). Также по Гражданскому кодексу неплательщика можно выселить из квартиры — неуплата по счетам расценивается как нарушение прав других жителей дома.