ЦБ установил официальные курсы валют с 14 декабря.

Курс доллара понизился на 67,13 копейки, составив 62,5544 рубля (63,2257 рубля на 13 декабря). Курс евро снизился на 56,63 копейки до 69,8608 рубля (70,4271 рубля на 13 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:38 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 47 копеек и составил около 62,38 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 21 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 69,74 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 62,34—62,73 рубля за доллар и 69,69—70,03 рубля за евро.