Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не уверена, является ли она птицей, если говорить о метафорах, использующихся на финансовом рынке.

«Не уверена, птица ли я вообще», — сказала она, отвечая на вопрос, какой птицей она себя считает — ястребом или голубем.

На финансовом рынке термины «ястребы» и «голуби» применяются при указании на приверженность государственного деятеля одному из направлений денежно-кредитной политики. Ястребы выступают за жесткую ДКП и высокие ставки в экономике, голуби — за мягкую политику и, соответственно, снижение ставок.