Минюст России предлагает передать под контроль судебных приставов деятельность всех организаций, собирающих долги с граждан. Об этом говорится в разработанном Минюстом новом законопроекте «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили ТАСС в Минюсте России, контроль Федеральной службы судебных приставов предлагается распространить «на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет». Тем самым, под контроль ФССП попадут не только профессиональные коллекторские агентства, но и банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи и другие юрлица, занимающиеся сбором просроченных долгов с граждан.

Для сбора просроченных долгов с граждан — с помощью личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированных систем («робота-коллектора»), а также с использованием текстовых, голосовых и иных сообщений — они должны быть включены в реестр, который ведут приставы. Не включенные в реестр юрлица будут вправе взаимодействовать с должниками через почтовую корреспонденцию.

К включенным в реестр организациям будут предъявляться повышенные требования, в том числе ведение аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с гражданами, имеющими просроченный долг, записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений. Записи и бумажные документы, составленные и полученные в ходе деятельности по возврату просроченной задолженности, должны храниться в бумажном и электронном виде не менее двух лет. Кроме того, организации должны иметь свой интернет-сайт, электронную почту и заключить договор обязательного страхования ответственности. В законопроект также включена предложенная самими коллекторами норма о том, что приставы вправе устанавливать ограничения отдельных способов взаимодействия с должниками (например, если есть информация о том, что речь идет о несовершеннолетнем, инвалиде или лице, проходящем стационарное лечение в больнице).

Число организаций, которые подпадут под контроль приставов при осуществлении деятельности по сбору долгов с граждан, возрастет более чем в 100 раз, также существенно увеличится количество организаций, в отношении которых ФССП России будет осуществлять контроль в области возврата просроченной задолженности физических лиц — приблизительно до 43,5 тыс.