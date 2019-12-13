Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал прогнозируемым сокращение населения в России, которое связано со снижением числа женщин. По его словам, учитывая ситуацию, необходимо вводить дополнительные меры поддержки семей с детьми.

«Это действительно так, к сожалению. Мы неоднократно объясняли, почему это происходит, что это связано с сокращением количества женщин — это прогнозируемая история. Хотя это очень нам не нравится. Со следующего года мы принимаем дополнительные меры. Учитывая такую серьезную ситуацию, нужно постоянно добавлять и добавлять меры», — пояснил Топилин.

Он напомнил, что с 1 января 2020 года увеличивается срок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка до достижения возраста трех лет (сейчас до полутора лет). Кроме того, с нового года больше семей смогут воспользоваться данным видом поддержки, поскольку будет учитываться среднедушевой доход семьи не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, а не полуторакратной, как сейчас.

Также с 1 января 2020 года увеличивается число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Данная мера поддержки будет софинансироваться во всех без исключения регионах Сибирского и Уральского федеральных округов.

Кроме того, в законодательстве предусмотрена возможность с 1 января 2019 года при рождении третьего ребенка частично погашать ипотеку средствами федерального бюджета в размере 450 тыс. рублей, разъяснили в пресс-службе Минтруда. Также с 2020 года на 1 тыс. рублей увеличивается стоимость родового сертификата. Эта сумма будет направляться на оплату оказания психологической поддержки женщин, что будет способствовать снижению числа абортов.

Ранее сообщалось, что естественная убыль населения в России в 2019 году станет самой высокой за 11 лет.