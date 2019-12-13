Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу, 13 декабря, превысил отметку в 3 000 пунктов. В последний раз индекс перешагивал эту отметку 7 ноября 2019 года.

По данным торговой площадки на 11:42 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии до отметки в 3 000,1 пункта.

Рост фондового рынка, который совсем недавно быстро исчерпался, также быстро и возобновился, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Новости из Штатов о том, что США и Китай уже скоро могут подписать первую фазу торговой сделки, обеспечили рынку мощный заряд позитива. В России общий позитивный фон дополняет совершенствование корпоративного управления во многих публичных компаниях, в том числе положительные для миноритарных акционеров нововведения в дивидендной политике. На следующей неделе будет важно обратить внимание на дивиденды», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи остается на расстоянии от исторического пика 3 009 пунктов, к которому вполне может стремиться при сохранении благоприятного внешнего фона, считает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

