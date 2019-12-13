Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие компенсации, выплачиваемые обманутым дольщикам, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Инициаторами поправок выступили председатель ГД Вячеслав Володин и депутаты. «Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года», — говорил Володин.

В настоящее время компенсации обманутым дольщикам выплачиваются за счет взносов застройщиков и за счет бюджетных средств. Но действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что НДФЛ можно не платить только с тех компенсаций, источником которых являются взносы застройщиков, и принятый закон призван этот пробел устранить.